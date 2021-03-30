Питтсбург, США, 30 марта 2021, 23:47 — REGNUM Сегодня, 30 марта, «Питтсбург» на своем официальном портале сообщил о помещении нападающего Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных.
Сообщается, что российский форвард пропустит ближайшие пять матчей команды из-за повреждения нижней части тела. Ожидается, что он сможет вернуться на лед к 11 апреля, когда состоится матч против «Нью-Джерси Девилз».
В текущем сезоне Малкин принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата и набрал 24 (8+16) очка.