Питтсбург, США, , 23:47 — REGNUM Сегодня, 30 марта, «Питтсбург» на своем официальном портале сообщил о помещении нападающего Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных.

Сообщается, что российский форвард пропустит ближайшие пять матчей команды из-за повреждения нижней части тела. Ожидается, что он сможет вернуться на лед к 11 апреля, когда состоится матч против «Нью-Джерси Девилз».

В текущем сезоне Малкин принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата и набрал 24 (8+16) очка.