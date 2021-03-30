Манчестер, Великобритания, , 23:43 — REGNUM Сегодня, 30 марта, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий об уходе нападающего Серхио Агуэро из команды по истечении контракта этим летом.

«Марадона завоевал Италию. Месси — Испанию. Агуэро же покорил Англию. Его статистика говорит за себя.

Когда у футболиста внутри столь ярко горит огонь, когда он играет с такой злостью, он может выигрывать матчи в одиночку и дать раскрыться таланту», — приводит слова специалиста портал ESPN.