Москва, , 23:39 — REGNUM Тема войны в Донбассе стала важным вопросом трёхсторонних переговоров России, Германии и Франции, которые сегодня, 30 марта, состоялись между главами трёх стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор между президентом России Владимиром Путиным, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялись в формате видеоконференции. Все три участника переговоров подтвердили безальтернативность Минских соглашений 2015 года «как основы урегулирования внутреннего конфликта» Украины.

В ходе беседы российский президент заявил, что Киев должен придерживаться ранее достигнутых договорённостей по Донбассу. Это, главным образом, касается налаживания прямого диалога с ДНР и ЛНР и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса.

«С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также участники переговоров обсудили такие геополитические вопросы как ситуация в Сирии, в Ливии, в Белоруссии, ядерная сделка с Ираном. Коснулись лидеры стран вопроса противодействия пандемии и вакцинации в контексте применения в ЕС «Спутника V».

«В связи с поднятым партнёрами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — говорится в сообщении. В целом переговоры прошли «в деловой и откровенной атмосфере».

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