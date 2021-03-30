Мытищи, Московская область, , 23:21 — REGNUM Тело стрелявшего по силовикам жителя посёлка Вешки в Мытищах Владимира Барданова найдено в его сгоревшем доме, сообщили 30 марта в СКР.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Барданова должны были задержать в связи с незаконным хранением оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, спецназ в течение восьми часов работал над тем, чтобы обезвредить Барданова, который открыл стрельбу по силовикам, бросил в них гранату.

Когда по коттеджу, где забаррикадировался пенсионер, выстрелили из гранатомёта, дом загорелся. Однако Барданов не вышел из дома.

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