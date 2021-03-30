Отрадное, Ленинградская область, , 23:23 — REGNUM Водолазы обнаружили тело еще одного погибшего в результате опрокидывания строящегося рыболовецкого траулера на судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленинградской области. Второй жертвой ЧП оказалась женщина.

«Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте — женщина», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, ранее в тросах в хвостовой части судна было обнаружено тело погибшего мужчины.

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Как сообщалось, днем 30 марта 2021 года при производстве испытаний на строящемся судне на заводе «Пелла» произошло нештатное накренение и опрокидывание судна на один борт с частичным затоплением. Траулер смогли удержать на плаву с помощью кранов. Большинство находившихся на борту людей выбрались на берег самостоятельно. Двух человек с различными травмами и переломами госпитализировали, двое работников сразу не были найдены.

Органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

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