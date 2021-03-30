Минск, 30 марта, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии постановлением №175 от 27 марта решил направить средства республиканского бюджета на возмещение процентов по кредитам частного обувного предприятия «Марко». В симпатиях к этой марке недавно признавался Александр Лукашенко, а далеко не бедный владелец фирмы, в свою очередь, публично признавался в симпатиях к руководителю республики.

Marko.by Производственный цех обувного предприятия «Марко»

Возмещение ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» будет осуществляться «в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры».

Частная компания получит финансовую поддержку за счёт всех белорусских налогоплательщиков «для реализации инвестиционного проекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013−2024 годы», в размере ставки по кредиту, уменьшенной на 2 процентных пункта».

«Полученные средства направляются управляющей компанией в 2021 году на пополнение оборотных средств», — сказано в опубликованном 30 марта документе.

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