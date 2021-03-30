Потасовка в Раде. Порошенко не смог добраться до трибуны – видео
Киев, 30 марта, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В Верховной раде произошла очередная потасовка, 30 марта передаёт телеканал «112 Украина».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
На Украине
На видео с места событий фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, председатель политической партии «Европейская солидарность».
Сегодня на заседании Рады выступала депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Порошенко направился к трибуне, но ему не удалось дойти до неё из-за потасовки депутатов фракции «Слуга народа».
Спикер Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов успокоиться, а в адрес Порошенко сказал:
«Пётр Алексеевич, я разберусь».
Затем Геращенко, всё ещё находясь на трибуне, сказала, что депутат «Слуги народа» Евгений Шевченко находится в состоянии алкогольного опьянения:
«В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины».