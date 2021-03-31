Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Американская компания SpaceX показала изображение космического корабля Crew Dragon со стеклянным куполом. Информацию опубликовали 30 марта в Twitter компании.

Согласно изображениям, конусовидный верх корабля будет открываться, чтобы показать стеклянный купол, который позволит экипажу наслаждаться видами космоса, как никогда ранее.

«Возможно, что вы лучше всего почувствуете себя в космосе находясь в стеклянном куполе», — прокомментировал основатель SpaceX Илон Маск данное нововведение.

Компания не поделилась дополнительной информацией касательно нового варианта космического корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX в рамках контракта NASA. Первый испытательный запуск корабля с экипажем состоялся 30 мая — Crew Dragon доставил на МКС астронавтов NASA Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена.