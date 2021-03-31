Лондон, , 09:20 — REGNUM Последствия вынужденного домашнего обучения стали одной из основных проблем пандемии. Хотя школьные годы могут казаться ученикам бесконечными, они представляют собой относительно узкое временное окно, которое может во многом повлиять на их дальнейшую судьбу. Об этом сообщает на своем портале британское информационное агентство Belfast Telegraph 30 марта 2021 года.

Возвращение детей обратно за школьные парты было одним из приоритетов школьных администраций по всей Великобритании, и открытие школ было первым ослаблением ограничений.

Во время вынужденной изоляции было дано много критических комментариев и высказано беспокойство по поводу того, как принудительное домашнее обучение повлияло на семьи. Что касается детей, то их озабоченность была связана с отсутствием профессионального обучения и недостаточностью живого взаимодействия в группах сверстников. Родителей также беспокоило то, как совместить домашнее обучение с собственной работой и ведением домашнего хозяйства.

Теперь существуют тревожные доказательства того, что воздействие режима изоляции на детей и родителей было более серьезным, чем многие думали.

Отчёт Центра исследований неуспеваемости при Университете Странмиллиса (Stranmillis University College) показал, что 80% родителей сообщили об ухудшении собственного психического здоровья во время домашнего обучения их детей, а 67% заявили об ухудшении своего физического здоровья.

Сегодня хорошо известны потенциальные опасности коронавирусной инфекции, но длительная изоляция может оставить в наследство многим семьям продолжительные физические и психические расстройства.

Нельзя не отметить то, что школы Великобритании старались оказать помощь родителям в условиях домашнего обучения при помощи учебных ресурсов и онлайн-обучения в режиме конференции. Это потребовало больших вложений денег и много времени.

Тем не менее проявилась ещё одна негативная сторона дистанционного образования: разрыв по успеваемости между детьми обеспеченных родителей с высшим образованием и детьми из низко обеспеченных семей увеличился во время изоляции из-за отсутствия равного доступа к цифровым технологиям.

Остаются два традиционных вопроса, на которые не дано ответа в отчете Университета Странмиллиса: кто виноват в негативных последствия дистанционного образования и что делать, то есть как устранить выявленные недостатки дистанционного образования, в случае необходимости его пролонгации?

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