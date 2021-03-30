Париж, , 22:58 — REGNUM Во Франции за последние сутки выявлено 30 702 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 337 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 30 марта санитарная служба страны.

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Как сообщается, за весь период с начала эпидемии во Франции выявлено уже 4 585 385 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 95 364 случая летального исхода.

Напомним, накануне французские медики в открытом письме предупредили, что медицинской системе страны грозит коллапс из-за увеличения числа больных коронавирусной инфекцией, и обратились к властям с призывам срочно закрыть границы.

Сообщалось также, что число пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях французских больниц 29 марта превысило пиковые значения второй волны эпидемии осенью 2020 года.

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