Париж, 30 марта, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, портал Le Parisien сообщил, что Килиан Мбаппе не собирается ехать на токийскую Олимпиаду этим летом.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

По данным источника, нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уделить это время своему здоровью и восстановлению после плотного сезона, а также участия на Евро-2020, на которое он поедет в составе национальной сборной.

Также на его решение влияет его будущее в «ПСЖ». Если форвард решит покинуть «парижан», то переговоры о продолжении его карьеры в другом клубе могут прийтись на время проведения Олимпиады.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции и забил в них 20 голов.