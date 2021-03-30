Москва, , 22:44 — REGNUM Сегодня, 30 марта, портал Sports.ru сообщил, что полузащитник сборной России Ринат Жемалетдинов не сможет помочь команде в матче против сборной Хорватии в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Он получил желтую карточку в текущем матче сборной России против Словакии. Также на его счету предупреждение в матче против Мальты. Таким образом, из-за перебора желтых карточек Жемалетдинов не примет участие в следующей игре.

Матч сборной России и Хорватии состоится 1 сентября.