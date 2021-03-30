Минск, , 22:40 — REGNUM При пересечении государственной границы Белоруссии в Гродненской области водители автотранспортных средств обязаны уплатить «местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска». Об этом 30 марта проинформировали областные чиновники со ссылкой на решение Гродненского областного совета депутатов.

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Формально решение принято «депутатами» региона Западной Белоруссии со ссылкой на Налоговый кодекс республики в новой редакции. Фактически «налог на выездных» несколько лет назад анонсировал Александр Лукашенко.

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Налог под видом «местного сбора» предусмотрен в размере 29 белорусских рублей (около 10 евро в эквиваленте). Он будет взиматься в период с мая 2021 года по январь 2023 года.

«Уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Максимальная масса авто не более 5 тонн. При этом нет разницы, какое количество пассажиров едет в этом транспортном средстве», — сказано в официальном комментарии.

От уплаты нового налога («сбора») освобождены инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории при наличии подтверждающих льготу документов.

МИД РФ и исполком Союзного государства не комментируют ситуацию. Гродненская область граничит с Литвой и Польшей.