Стокгольм, , 22:44 — REGNUM Популярный музыкальный сервис Spotify готовится к запуску приложение для голосовых чатов, которое станет аналогом Clubhouse. Об этом 30 марта сообщает The Verge.

Для реализации проекта сервис приобрел компанию Betty Labs, выпустившую приложение Locker Room, которое используется для создания голосовых чатов. Отмечается, что данное приложение останется в App Store, но в дальнейшем будет переименовано. Также планируется создать версию для Android в целях обхвата большей аудитории.

Известно, что адаптированное приложение позволит создателям контента общаться с пользователями на разные темы в режиме онлайн.

Напомним, что свою версию подобного приложения готовит и ByteDance, являющаяся разработчиком популярного сервиса TikTok.

Как сообщало ИА REGNUM, предназначенное для группового голосового общения приложение Clubhouse было выпущено в апреле 2020 года. В 2021 году начался резкий рост популярности этой социальной сети, а в феврале Clubhouse стал лидером по загрузкам в магазине приложений для iOS-устройств.