30 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заверение пресс-секретаря российского президента в том, что Вашингтону не удастся разговаривать с Россией с позиции силы.

Артур Савин, , 23:01 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что у США не получится говорить с Россией с позиции силы, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 марта в социальной сети Facebook.

Вызов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так, извините, а сейчас как они разговаривают? Разве с позиции уважения и партнерства?» — задаётся вопросом Сергей С.

Многие пользователи указали на то, что Вашингтон не прекратил разговаривать с Россией с позиции силы даже после заявления Пескова. Граждане призвали руководство страны к решительным и жёстким действиям.

«После жёстких заявлений от России необходимы и жёсткие действия! А то создаётся впечатление, что мы побаиваемся, почему-то», — отметила Нина К.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что российские власти сами стали причиной того, что с государством стали общаться, применяя силу.

«Вы всё сделали для того, чтобы именно так разговаривали с Россией! Бездарное правление принесло свои отвратительные плоды!» — поделилась своим мнением Ольга М.

Им парировали те, кто указал, что та некогда деструктивная политика якобы осталась в прошлом и теперь российское руководство в едином порыве работает над тем, чтобы возродить величие государства.

«Да, немало проблем у нас. Но Россия всё более и более набирает своё влияние и могущество. Потому-то это и бесит всех недругов. А взяли бы, да и порадовались за нас, за нашу истинную демократию, за наши семейные традиционные ценности», — написал Пётр С.

Часть пользователей пришла к выводу, что Российская Федерация не сможет обеспечить себе уверенный экономический рост, находясь под санкциями США. Граждане сослались на якобы отсутствие таких примеров среди других стран.

«В современном мире ещё нет примеров благополучной страны, находящейся под санкциями США. Подобные заявления вызывают у патриотично настроенной публики щенячий восторг, позволяют им раздуться от фальшивого величия. В основе лежит иррациональная, безысходная готовность жить плохо в обмен на то, что мы самые большие и нас все боятся», — пишет Anton I.

Нашлись и те, кто отметил, что сами по себе санкции в отношении России говорят о растущем влиянии государства, которое другие страны пытаются всеми правдами и неправдами затормозить.

«Санкции против России говорят о нашей растущей мощи и бессилии недружелюбно настроенных. В 90-х, когда России указывали что делать, санкций не было», — считает Сергей У.

Напомним, 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Аргументам и фактам», что у США не получится говорить с Россией с позиции силы.