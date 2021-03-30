30 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о стягивании дополнительных военных сил Украины к Крыму и Донбассу.

Артур Савин, , 22:39 — REGNUM Заявление главнокомандующего украинскими вооружёнными силами Руслана Хомчака о том, что украинские военные намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, вызвало шквал комментариев среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 марта в социальной сети Facebook.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто-то сказал Зеле, что на Украине всё ещё много украинцев и Зеля решил проредить?» — задаётся вопросом Polina M.

Многие пользователи считают, что Киев совершает большую ошибку, стягивая свои военные силы к восточной границе. Граждане считают, что, в случае провокации, вооружённые силы Украины понесут огромные потери.

«Одно неосторожное движение — их выжгут огнём и сравняют с землёй. А тех, кто чудом останется жив, заставят восстанавливать памятники нашим героям», — написал Александр Т.

Некоторые комментаторы не поняли логики в действиях украинских военных. Стягивая силы к Крыму и Донбассу они, по сути, оголяют огромные территории страны, граничащие с Российской Федерацией.

«Тылы оголяют? Так мы через Сумы зайдем. Там после российского вертолета повальный понос у «прыкордонныкив», — пишет Константин Г.

Часть людей призвала украинских политиков, отдающих подобные приказы, снабжать войска своими детьми, чтобы те рисковали собственными жизнями в интересах своих «воинствующих» родителей.

«Увеличивать численность будет Киев депутатами? Дети простых людей уже лежат в земле. Пусть теперь дети депутатов идут на усиление границ», — предлагает Ljubov D.

Ряд комментаторов вынес предположение, что Украина стоит на пороге экономическо-социальной катастрофы. И, чтобы её отстрочить, Киев намеревается устроить кровопролитное столкновение, тем самым переведя стрелки с себя на якобы будущего агрессора.

«Наверное, Украине очень не хватает «маленькой непобедоносной войны», которая хоть как-то сможет «замылить» полный провал в борьбе с эпидемией и принесёт другие эфемерные бонусы в виде обострения международной русофобской риторики и каких-то очередных траншей помощи, которые, ожидаемо, будут разворованы «Слугами народа». Вся эта борьба, по свежей украинской традиции, оборачивается только одним — очередным попаданием в котёл», — считает Katia G.

Нашлись и те, кто призвал украинские власти всё-таки предъявить удовлетворительные доказательства наличия российских войск в Донбассе, иначе их заверения о якобы российской угрозе выглядят нелепо.

«Этот Киев еще бы хоть одно доказательство наличия российских военных в Донбассе предоставил. А то только галдёж об этом однообразный без фактов», — написал Вячеслав Ч.

Напомним, 30 марта главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.