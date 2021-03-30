Нижний Новгород, , 22:28 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого 21-летнего жителя Дзержинска, везшего крупную партию тяжелых наркотиков из Московской области. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Полицейские остановили для проверки автомобиль, ехавший по трассе Москва — Уфа. В ходе личного досмотра они обнаружили у пассажира 110 пакетиков с героином.

Водитель рассказал правоохранителям, что нашел пассажира через приложение по поиску попутчиков, и ранее не был с ним знаком.

Следствию удалось установить, что задержанный мужчина приобрел в Балашихе оптовую партию наркотиков для дальнейшей перепродажи. В целях конспирации он сбывал героин только знакомым ему людям либо по рекомендациям от знакомых людей.

Полиция возбудила против злоумышленника уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков». Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.