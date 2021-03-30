Воронеж, , 22:23 — REGNUM Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 26-летнего мужчины, сообщила 30 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Ольга Бовт. Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Предварительно установлено, что в конце декабря 2019 года 26-летний уроженец Ярославской области, находясь на территории Воронежа, разместил в соцсети в публичном доступе материал с текстом, фотоизображением и аудиозаписью, которые, по заключению эксперта, «содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939 — 1945 г.г., официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса». В январе 2021 года мужчина на личной странице в соцсети вновь разместил аналогичный материал.

Подозреваемый был задержан, в беседе со следователем н дал признательные показания. В рамках уголовного дела ведется допрос свидетелей, назначены экспертизы. Руководству соцсети, где подозреваемый разместил материалы, направлены запросы. Расследование уголовного дела продолжается, ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.