Нижний Новгород, 30 марта, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 1 апреля стартует весенняя призывная кампания 2021 года, в ходе которой планируется направить на службу Вооруженные силы России около 3 000 призывников из числа местных жителей. Об этом сообщили в региональном военном комиссариате.

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Из самого Нижнего Новгорода планируется призвать около 960 человек.

Также стало известно о том, что более 600 человек призовут для прохождения службы в президентском полку Федеральной службы охраны, в Преображенском и Семеновском полках, в воздушно-десантных войсках и в других элитных воинских частях.

Еще около 400 нижегородских призывников направят в войска Национальной гвардии и 20 — в научные роты.