Нижний Новгород, , 22:18 — REGNUM Суд признал виновным в мошенничестве с использованием служебного положения бывшего главного инженер главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области Дмитрия Муратова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2019 году он вступил в сговор с начальником одного из отделов пенитенциарного ведомства и обманом вынудил начальников пяти учреждений ГУФСИН собрать и отдать ему 150 тысяч рублей.

Полученные деньги Муратов и его подельник якобы должны были отдать некому сотруднику ФСИН России «в качестве благодарности за уже выделенное в рамках федеральной целевой программы финансирование, направленное на приобретение техники и оборудования для исправительных колоний».

В итоге суд приговорил Дмитрия Муратова к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.