Бишкек, , 22:17 — REGNUM Экс-вице-спикер парламента Киргизии Мирлан Бакиров назначен на должность председателя фонда по управлению государственным имуществом республики, передают киргизстанские СМИ.

Предыдущий глава ФУГИ Жылдызбек Исакулов ушел в отставку в феврале 2021 года — по официальной версии, уволился он по собственному желанию.

Отметим, что Бакиров является активным сторонним бывшего заместителя главы налоговой службы Киргизии Райымбека Матраимова, арестованного по подозрению в легализации преступных доходов.

Напомним, что депутат Мирлан Бакиров является одним из инициаторов скандального законопроекта, предлагавшего реабилитировать киргизстанцев, осужденных за измену Родине, за шпионаж и за службу в Туркестанском легионе СС.

Также парламентарий прославился такими инициативами, как пожизненно содержать чиновников за счет населения и отправлять недовольных граждан на Памир.