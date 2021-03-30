Скопье, 30 марта, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Северной Македонии направило ноту протеста в министерство иностранных дел Болгарии, сообщает 30 марта Telegrafi.

Titaka Ангел Джамбаски

Нота была направлена вечером накануне, 29 марта. Поводом стало видео, записанное депутатом Европарламента от Болгарии и лидером болгарской партии ВМРО-БНД (ВМРО-БНД (Внутренняя македонско-одринская революционная организация — Болгарское национальное движение) Ангелом Джамбаски, в котором политик несколько раз назвал Македонию «болгарской».

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В МИД Северной Македонии призвали институты Европейского Союза отреагировать на это видео и подчеркнули, что заявления евродепутата мешают построению дружбы и добрососедства, а также противоречат идеалам Евросоюза.