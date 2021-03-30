Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Американская компания SpaceX 30 марта сообщила имена всех членов первого коммерческого экипажа, который отправится на орбиту на пилотируемом корабле Crew Dragon.

Полет полностью спонсирует бизнесмен Джаред Айзекман. Он же провел конкурс и выбрал в свою команду 29-летнюю Хейли Арсено, 51-летнюю предпринимательницу Сиан Проктор и экс-летчика ВВС США 41-летнего Кристофера Семброски. Уточняется, что Проктор будет пилотом корабля, а Семброски станет бортинженером. В свою очередь, Арсено станет самым юным гражданином США побывавшим на орбите, побив рекорд астронавта NASA Салли Райд на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость билета для одного космического туриста пока не разглашается. Однако, если исходить из того, что запуск ракеты SpaceX Falcon 9 составляет около $60 млн, а цена капсулы Crew Dragon примерно $40 млн, то общая сумма запуска составит не менее $100 млн.

Напомним, что частная американская компания SpaceX планировала в 2018 году организовать первый коммерческий полёт вокруг Луны, но миссия так и не состоялась.