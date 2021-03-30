Бишкек, , 22:15 — REGNUM В Киргизии разразился очередной скандал, на сей раз из-за паспортного кризиса — халатность чиновников привела к тому, что в республике почти не осталось бланков для загранпаспортов, пишет «Kaktus.media».

Тысячи киргизстанцев оказались фактически лишены свободы передвижения — без загранпаспортов они не могут устроиться на работу, поступить в зарубежный вуз и воссоединиться с родственниками, проживающими в других странах.

По самым оптимистичным прогнозам, ситуацию удастся исправить не ранее 1 мая.

А до тех пор оставшиеся в распоряжении государственной регистрационной службы 13,5 тысяч бланков будут использовать для изготовления загранпаспортов только для людей, оказавшихся в форс-мажорных ситуациях, которые гражданам Киргизии придется подтверждать справками от соответствующих госорганов.

И окончательное решение о выдаче загранпаспорта в каждом конкретном случае будет принимать спецкомиссия регистрационной службы.

Также стало известно о том, что киргизстанцам, которые уже находятся за пределами республики, продлили срок действия загранпаспортов до 31 августа 2021 года.

Сейчас министерство иностранных дел уведомляет об этом власти других стран, но пока неизвестно — разрешат ли те оставаться на своей территории гражданам Киргизии с просроченными паспортами.