Москва, , 22:16 — REGNUM Дочь певицы Аллы Пугачевой показала пародию на современных блогеров. Примадонна 30 марта опубликовала видео с талантами дочери Лизы в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CNCQpVns3ST/

«Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня», — говорит семилетняя Лиза, изображая манерность блогеров. «Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи», — подписала пост Алла Борисовна.

Добавим, что подписчики Примадонны оценили пародию Лизы Галкиной. Многие посчитали, что талант девочке «достался от папы».

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