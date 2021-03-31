31 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Руслан Шамуков, , 19:19 — REGNUM «Поезд Победы» — интерактивный экскурсионный состав, посвященный Великой Отечественной войне, приехал на Крымский полуостров в марте. Поезд сделал остановки в городах-героях Севастополе и Керчи и в Городе воинской славы Феодосии.

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Как сообщается на сайте проекта «поездпобеды. рф», это первая в мире иммерсивная инсталляция, которая размещена в движущемся составе поезда. В пространстве семи вагонов история Великой Отечественной войны показана глазами фронтовой проводницы.

Посетители на входе в передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM Инструктаж для посетителей в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Ожившая история в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Посетители фотографируются в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Рассказ начинается в плацкартном вагоне с воспоминаний о мирном времени. Выставка рассказывает истории обычных людей, которые сели в поезд гражданскими, а вышли из него уже на фронт. Показывает военачальников в передвижных кабинетах и пленных, сбившихся на узких полках.

Инсталляция в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

В наушниках посетители могут прослушать истории, связанные с каждым вагоном Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вагон с военнопленными в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM Посетители в вагоне с военнопленными в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

33-Крым-Керчь-Передвижной-выствочный-комплекс-Поезд-Победы Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Экспозиция погружает пассажиров в историю при помощи скульптур, touch-экранов, звуковых эффектов и запахов. Например, в медицинском вагоне пахнет лекарствами, а в железнодорожной бане — дровами.

Медицинский вагон в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Вагон-баня в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Пассажиры поезда будто проезжают войну от первого горького дня до долгожданной победы.

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

История показана через личные воспоминания, судьбы, события и факты, которые переплелись в одном поезде.

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Проект «Поезд победы» уже побывал в Санкт-Петербурге, Пскове, Мурманске, Смоленске, Туле, Курске, Владикавказе. Из Крыма он отправится в Новороссийск. Затем поезд совершит путешествие по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.

Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым Руслан Шамуков © ИА REGNUM