Руслан Шамуков,
31 марта 2021, 19:19 — REGNUM «Поезд Победы» — интерактивный экскурсионный состав, посвященный Великой Отечественной войне, приехал на Крымский полуостров в марте. Поезд сделал остановки в городах-героях Севастополе и Керчи и в Городе воинской славы Феодосии.
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Как сообщается на сайте проекта «поездпобеды. рф», это первая в мире иммерсивная инсталляция, которая размещена в движущемся составе поезда. В пространстве семи вагонов история Великой Отечественной войны показана глазами фронтовой проводницы.
Посетители на входе в передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Инструктаж для посетителей в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Ожившая история в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Посетители фотографируются в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Рассказ начинается в плацкартном вагоне с воспоминаний о мирном времени. Выставка рассказывает истории обычных людей, которые сели в поезд гражданскими, а вышли из него уже на фронт. Показывает военачальников в передвижных кабинетах и пленных, сбившихся на узких полках.
Инсталляция в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
В наушниках посетители могут прослушать истории, связанные с каждым вагоном
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вагон с военнопленными в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Посетители в вагоне с военнопленными в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
33-Крым-Керчь-Передвижной-выствочный-комплекс-Поезд-Победы
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Экспозиция погружает пассажиров в историю при помощи скульптур, touch-экранов, звуковых эффектов и запахов. Например, в медицинском вагоне пахнет лекарствами, а в железнодорожной бане — дровами.
Медицинский вагон в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Вагон-баня в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Пассажиры поезда будто проезжают войну от первого горького дня до долгожданной победы.
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
История показана через личные воспоминания, судьбы, события и факты, которые переплелись в одном поезде.
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Проект «Поезд победы» уже побывал в Санкт-Петербурге, Пскове, Мурманске, Смоленске, Туле, Курске, Владикавказе. Из Крыма он отправится в Новороссийск. Затем поезд совершит путешествие по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM
Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым
Руслан Шамуков © ИА REGNUM