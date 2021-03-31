31 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Дальность поражения недавно испытанных баллистических ракет меньшей дальности позволяет из глубины КНДР уничтожить любые цели на территории Южной Кореи и, с учётом характеристик полёта ракеты, уничтожить гарантированно. В Южной Корее развёрнут военный контингент США в количестве 28,5 тысячи человек, который также находится под прицелом. При этом северокорейские ракеты могут быть как в обычном, так и термоядерном оснащении.

Владимир Васильев, , 04:18 — REGNUM Северная Корея в очередной раз продемонстрировала миру свои успехи в военном ракетостроении. 25 марта был произведено два испытательных пуска варианта модернизированной баллистической ракеты нового типа. Маркировка данного комплекса пока не известна. Можно предположить, что этот комплекс является продолжением линейки KN-23 и KN-24.

Под прицелом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Внешне новый северокорейский ракетный комплекс напоминает российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». На самоходной пусковой установке также размещается две ракеты, однако при их внешней похожести их размеры больше, чем у баллистических ракет ОТРК «Искандер». Самоходная пусковая установка северокорейского комплекса пятиосная, а у российского комплекса четырёхосная.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, государственного информационного агентства КНДР, две запущенные тактические управляемые ракеты точно попали по указанной цели на дальности 600 километров в Корейском Восточном море (Японском море). Напомним, что показатель по дальности полёта в пределах от 500 до 1000 километров относит данную ракету к ракетам меньшей дальности по классификации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Указано также, что масса боеголовки ракеты составляет 2,5 тонны. Это значительный показатель. Боевая часть может быть фугасного или кассетного типа, что позволит ей поражать как высокозащищённые, так и площадные цели. Возможно использование данной боевой части и в термоядерном оснащении.

Важной характеристикой нового ракетного комплекса КНДР является способность его твёрдотопливной ракеты лететь по сложной энергозатратной относительно маловысотной траектории с переменным апогеем. Старт ракеты обычный, однако на нисходящей траектории ракета отталкивается от плотных слоёв атмосферы и делает своеобразный подскок. Получается, что в ходе полёта ракета совершает сложные манёвры, которые гарантируют преодоление системы противоракетной обороны.

Кстати, у ОТРК «Искандер» масса боевой части баллистической ракеты равна 480 килограммам. При этом наш «Искандер» считается лучшим ОТРК в мире.

ОТРК «Искандер-М» Дарья Антонова © ИА REGNUM

До пуска двух баллистических ракет 21 марта 2021 года КНДР осуществила пуск двух крылатых ракет со своего западного побережья на небольшой высоте и на небольшую дальность в сторону Жёлтого моря. Так что информационное сообщение Соединённым Штатам, Южной Корее и Японии состояло из двух частей: пуск крылатых ракет 21 марта и пуск баллистических ракет 25 марта.

Руководство КНДР регулярно проводит пуски ракет через некоторое время после смены администрации в Белом доме. Это уже стало политической и военной традицией Северной Кореи.

Ранее, 14 марта 2021 года, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента Джо Байдена сообщил, что в феврале администрация Байдена предприняла попытки связаться с Северной Кореей по нескольким каналам, но Пхеньян не отреагировал.

Источник CNN также отметил, что администрация проводит свой межведомственный обзор политики Соединённых Штатов в отношении Северной Кореи, «включая оценку всех имеющихся вариантов реагирования на растущую угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества».

Очевидно, что американцы хотели получить какую-либо информацию и обратную реакцию от властей КНДР до начала поездки госсекретаря США и министра обороны США в Южную Корею и Японию, которая состоялась 15−18 марта. В ходе данного визита решался вопрос развёртывания в Японии и Южной Корее американских ракет меньшей и средней дальности. Декларируется, что данные ракеты направлены на сдерживание Китая, однако они могут быть использованы и против Северной Кореи.

Джо Байден

25 марта в ходе своей первой пресс-конференции в должности президента США Джо Байден осудил ракетные пуски КНДР, назвал их нарушением резолюции ООН 1718 и пообещал Пхеньяну «соответствующий ответ», если он пойдет на эскалацию ситуации. «Я также готов к некой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена результатом в виде денуклеаризации», — добавил Байден.

Очевидно, что президент США озвучил заранее невыполнимое условие, т.к. Пхеньян никогда не пойдёт на односторонние шаги по денуклеаризации. Военный атом, наличие ядерного оружия и средств его доставки являются базисом суверенитета КНДР.

Важная деталь, 8 марта 2021 года начались совместные военные учения США и Южной Кореи. Поэтому конкретные даты пусков были выбраны исходя из этого обстоятельства. Позже, 26 марта, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхор назвал испытания баллистических ракет действием в соответствии «с правом на самооборону суверенного государства» на фоне совместных учений США и Южной Кореи.

Ли Бён Чхор также сказал: «Если военные учения, которые США проводят за океаном — перед глазами одной из воюющих сторон, являются «оборонительными», то и мы должны иметь достойное право самозащиты на подавление военных угроз США в их материковой части».

Безусловно, северокорейские учёные сделали очень хороший ракетный комплекс. Дальность поражения недавно испытанных баллистических ракет меньшей дальности позволяет из глубины КНДР уничтожить любые цели на территории Южной Кореи и, с учётом характеристик полёта ракеты, уничтожить гарантированно.

В Южной Корее развёрнут военный контингент США в количестве 28,5 тысячи человек, который также находится под прицелом. При этом северокорейские ракеты могут быть как в обычном, так и термоядерном оснащении.

ВС США на учениях The U.S. Army

Наличие самоходных пусковых установок, современных видов твёрдого ракетного топлива и цифровых систем управления относит Северную Корею к группе стран, обладающих самыми совершенными видами ракетных вооружений.

Если рассматривать ситуацию шире, то данная технология может быть передана и Ирану, что, конечно же, добавит головных болей Вашингтону. Тегеран ведь начал создавать свою ракетную программу с опорой на северокорейские технологии, и сотрудничество по этой теме продолжается.

Поступление в Вооружённые силы КНДР недавно испытанных новых ракетных комплексов в достаточном количестве приведёт заметному изменению стратегической ситуации на Корейском полуострове, а передача этих технологий Ирану окажет влияние на стратегическую ситуацию в регионе Ближнего Востока. Вот так ракетные технологии меняют мир.