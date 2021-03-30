Лос-Анджелес, США, , 21:57 — REGNUM Сегодня, 30 марта, портал Bleacher Report сообщил, что «Лейкерс» может расстаться с центровым Марком Газолем из-за подписания контракта с Андре Драммондом.

Среди руководителей НБА, по данным источника, ведутся разговоры о том, что «Лейкерс» выкупят контракт Газоля. В их составе на данный момент имеется трое центровых — Марк Газоль, Монтрез Харрелл и Андре Драммонд.

В текущем сезоне 36-летний Газоль принял участие в 38 матчах за «Лейкерс» в регулярном чемпионате и в среднем набирает 4,8 очка, 3,9 подбора и 2,0 передачи за матч.