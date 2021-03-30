Подгорица, , 21:49 — REGNUM Лоукостер Ryanair объявил об открытии базы в Загребе и 12 маршрутов, включая Подгорицу.

По сообщению авиакомпании компании, авиалиния, которая соединит столицу Черногории и Хорватии, откроется 4 сентября. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Airbus A320.

Ожидается, что новые маршруты, которыми будет управлять дочерняя компания Ryanair Lauda Europe, будут включать Шарлеруа, Беве, Дортмунд, Хан, Баден-Баден, Мемминген, Бергамо, Рим-Чампино, Сандефьорд, Гетеборг и Лондон-Станстед, а также Подгорицу.

Ожидается, что первые новые полеты на выбранных маршрутах начнутся в июне, хотя большинство рейсов начнется в сентябре, сообщает ExYu Aviation News.