Киев, , 21:40 — REGNUM Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) намерен обжаловать решение Апелляционного суда Парижа, который отменилрешение о взыскании с России $1,3 млрд по спору об активах банка в Крыму. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе финансового учреждения.

В комментарии отмечается, что Ощадбанк считает решение парижского суда «ошибочным с точки зрения права и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах».

По мнению украинской стороны, при вынесении решения апелляционная инстанция «не учла особенностей защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношения со средствами защиты, которые предлагает арбитраж».

Кроме того, в Киеве в настоящее время изучают вопрос о «правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда», добавили в пресс-службе банка.

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Ранее сегодня Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение о взыскании с России более $1 млрд по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины», который требовал компенсации в связи с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества на полуострове.

Парижский суд поддержал доводы Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение подобного спора.

В ходе процесса российской стороне также удалось доказать, что крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, то есть ещё в советский период, а следовательно, на него не распространялось действие Соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, на котором основывал свой иск Ощадбанк.

Таким образом, зарубежный суд впервые встал на сторону Российской Федерации в споре об активах в Крыму.

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