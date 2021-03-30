Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Обеспокоенность докладом ВОЗ, содержащим анализ версий происхождения коронавируса нового типа, выразил Госдеп, сказано в опубликованном 30 марта заявлении американского ведомства.

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Американское внешнеполитическое ведомство заявило, комментируя итоги доклада ВОЗ о происхождении коронавируса, что мировое сообщество интересует «транспарентный и независимый анализ» темы происхождения COVID-19.

«Третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него, — сообщили в Госдепе. — В связи с этим мы вместе выражаем обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работу в Китае».

Это обращение Госдепа поддержали Великобритания, Канада, Австралия, Израиль, Норвегия, Дания, Япония, Южная Корея, Чехия, Словения, а также страны Прибалтики.

Все они считают, что эксперты поздно начали работать над анализом ситуации и что Китай не предоставил экспертам вовремя доступ «к полному объему информации и к собранным образцам».

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