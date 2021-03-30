Москва, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 30 марта, официальный сайт Молодежной хоккейной лиги сообщил, что «МХК Динамо» будет проводить домашние матчи полуфинала Кубка Харламова на «ВТБ-Арене», где играет «Динамо» из КХЛ.

Ранее молодежной команды «Динамо» проводились в Московской области на «Красногорск Арене».

В плей-офф «МХК Динамо» уверенно дошла до полуфинала, где сыграет с «Толпаром», не проиграв ни единого матча до этого. В первом и втором раундах всухую были обыграны «Атлант» и «Красная Армия».

Домашние матчи «Динамо» с «Толпаром» пройдут 3 и 4 апреля, обе игры начнутся в 13:00 по московскому времени.