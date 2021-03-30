Белград, , 21:31 — REGNUM Белград находится на четвертом месте в списке самых дорогих городов Европы по ценам на недвижимость по отношению к размеру дохода населения. Такие данные были опубликованы на сайте Numbeo, который считается крупнейшей в мире базой данных по стоимости жизни.

В частности, соотношение цен на недвижимость и среднего дохода в Белграде составляет 19,77.

Таким образом, Белград отстает от Москвы (соотношение 21,12), которая занимает первое место, Парижа (20,97), Сплита (19,77) и опережает Владивосток (18,63), Гданьск (18,31), Прагу (17,97) и Милан (17,85).