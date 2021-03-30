Киев, , 21:19 — REGNUM Служба безопасности Украины располагает информацией о российском гражданстве политика Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Раду в округе на территории украинского Донбасса.

Об этом вечером 30 марта заявил глава СБУ Иван Баканов.

На вопрос, как он вообще был допущен к выборам в Раду, Баканов сказал:

«Работают с Аксеновым, не переживайте».

Других подробностей глава спецслужбы не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что Аксенов с большим преимуществом выиграл довыборы в Раду в одномандатном избирательном округе №50, в городе Покровск бывшей Донецкой области Украины. Он набрал 65,46% голосов, а ближайший конкурент — всего 13%. После оглашения предварительных итогов голосования представитель Украины в контактной группе по урегулированию Денис Казанский сообщил, что Аксенов является одним из организаторов референдума в Донбассе в 2014 году и имеет российское гражданство. Сразу же после этого ЦИК направил на «доработку» протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования.