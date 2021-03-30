Киев, , 21:08 — REGNUM Изъятые Службой безопасности в ходе обысков у оппозиции документы свидетельствуют только о том, что члены организации «Украинский выбор» не вели преступной деятельности, а лишь пропагандировали здоровый образ жизни.

Об этом заявил 30 марта политолог Дмитрий Джангиров, комментируя сегодняшние обыски в офисах организации.

Джангиров отметил, что следователи СБУ явно действуя по принципу «чтобы два раза не вставать», провели сразу 20 обысков у активистов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и движения «Украинский выбор — Право народа. Как заявили в спецслужбе, соответствующие мероприятия проводились с целью документирования противоправной деятельности. Следственные действия проходили в более чем 10 регионах страны, изъятая доказательная база приобщена к материалам дела.

Эксперт обратил внимание, что согласно открытых данных среди изъятых материалов нет ничего преступного, наоборот, буклеты «Украинского выбора» пропагандировали здоровый образ жизни.

«Самое интересное — это фотографии материалов, изъятых при обыске, опубликованные СБУ. Не могу удержаться… обратите внимание на изображение изъятых брошюр пропагандирующих здоровый образ жизни — о том, что спорт, общение с природой, чтение книг, ответственность, гармония в семье делает человека непобедимым» — отметил он.

Джангиров пришел к выводу, что изъятые СБУ материалы свидетельствуют о деятельности «Украинского выбора» на благо украинцев и Украины.

«Получается, заявили громкую задачу доказать причастность к событиям в Крыму, а доказали только то, что «Украинский выбор» Медведчука пропагандировал спорт, чтение книг и общение с природой. То есть в конечном итоге, СБУ сама признала, что деятельность организации была нацелена на благо украинцев и Украины», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодняшние обыски в офисах оппозиции прошли в столице Украины, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской и Закарпатской областях.