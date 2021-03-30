Мадрид, , 21:04 — REGNUM Сегодня, 30 марта, интернет-портал Defensa Central сообщил об интересе мадридского «Реала» к разыгрывающему московского ЦСКА Майку Джеймсу. Испанский клуб планирует заключить контракт с американским баскетболистом этим летом.

Напомним, что вчера главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис принял решение отстранить Джеймса от предстоящих нескольких матчей команды.

30-летний разыгрывающий присоединился к ЦСКА в 2019 году и с того момента неоднократно становился лучшим игроком Евролиги, где он провел 55 матчей в составе «армейцев», набирая в среднем 20,2 очка за матч.