Ростов-на-Дону, 30 марта, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Ростовской области пять детских садов закрыли на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 30 марта сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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По его словам, в период с 22 по 28 марта на «дистант» переведены пять дошкольных учреждений, расположенных в Аксайском, Мартыновском, Дубовском и Азовском районах. Массовой заболеваемости COVID-19 в детских садах не выявлено. Ещё частично закрыты группы в 18 детских садах.

В настоящее время число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в детских садах и школах Ростовской области заметно сократилось.