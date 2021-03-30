Мадрид, , 21:00 — REGNUM Сегодня, 30 марта, отец защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса — Хосе Мария Рамос — поделился некоторыми подробностями о переговорах по поводу контракта его сына со «сливочными».

«Серхио спокоен, как и всегда. Он однозначно хочет остаться в «Реале». Семья мало что решает в этой ситуации, но мы совершенно спокойны, всему свое время», — приводит слова отца Серхио Рамоса портал Marca.

Ранее стало известно, что клуб предложил Рамосу двухлетний контракт по схеме «1+1».