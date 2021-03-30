Киев, , 20:57 — REGNUM Украинский государственный банк «Ощадбанк» проиграл России судебную тяжбу в отношении своего имущества в Крыму.

Как сообщают украинские СМИ вечером 30 марта, соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа.

Согласно источнику, сейчас суд отменил ранее принятое решение инвестиционного арбитража по этому делу. Апелляционный суд Парижа постановил, что этот арбитраж не имел юрисдикции в отношении банковских активов «Ощадбанка» в Крыму.

СМИ пишут, что основной проблемой стало то, что договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, распространяется на инвестиции на Украине с 1 января 1992 года, а фактически же «Ощадбанк» начал функционировать в Крыму ранее.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее решение по этому делу в пользу «Ощадбанка» было принято в ноябре 2018 года. Согласно ему, сумма возмещения со стороны России должна была составить 1,1 млрд долларов США плюс проценты.