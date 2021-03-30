Барселона, Испания, , 20:39 — REGNUM Сегодня, 30 марта, главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался против перехода нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в состав каталонской команды, вопреки заинтересованности в этом руководства.

Напомним, что вчера стало известно об уходе Агуэро из «Ман Сити» по окончании этого сезона, стороны не станут продлевать контракт.

Согласно информации портала Diario Sport, 58-летний наставник «блауграны» не хочет видеть аргентинского форварда в своем команде, предпочитая ему Мемфиса Депая из «Лиона», который также может перейти в «Барселону» на правах свободного агента.

По его мнению, Депай больше подходит под нынешний строй «Барселоны» и он лучше адаптируется на разных позициях.