Луганск, 30 марта, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Район посёлка городского типа Донецкий (ЛНР) 30 марта украинские боевики обстреляли из автоматического станкового гранатомёта, сообщил журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

По словам офицера, по территории ЛНР украинскими боевиками было выпущено девять гранат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 марта, украинские боевики обстреляли из гранатомёта район села Лозовое в ЛНР.