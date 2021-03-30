Ростов-на-Дону, , 20:27 — REGNUM В Ростовской области вакцину против коронавирусной инфекции получили более 125,5 тыс. человек. Это почти 6% от предполагаемого числа участников прививочной кампании, разъяснил в ходе заседания регионального оперштаба 30 марта министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

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По словам главы ведомства, оба компонента получили почти 91,5 тыс. жителей Дона. Всего в Ростовской области планируется привить от COVID-19 около 2 млн человек.

За весь период Ростовская область получила более 179,6 тыс. доз антиковидной вакцины. Все партии доставлены в лечебные учреждения, где работают прививочные кабинеты и более 50 мобильных пунктов вакцинации.

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