Женева, Швейцария, , 20:24 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 427 964 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8156 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 30 марта марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 127 349 248 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 2 787 593 летальных случая.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 518 201 новом случае заболевания и 8923 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

Сообщалось также, что рост числа новых инфицированных в мире продолжается уже пятую неделю подряд. За минувшую неделю в мире было выявлено более 3,8 миллиона заболевших.