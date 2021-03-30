Москва, , 20:23 — REGNUM Во вторник, 30 марта, Москве под председательством Президента РФ Владимира Путина прошло десятое заседание Совета по межнациональным отношениям. Обсуждались вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности, создания и продвижения проектов этнокультурного туризма, роль образования в гармонизации межнациональных отношений, ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

«Окончательный результат заседания будет понятен после того, как будут выполнены все поручения президента, которые он сегодня озвучил. Но пока, по крайней мере, можно сказать, что совещание имело очень конструктивный характер. Были обсуждены темы, важность которых каждый раз подчеркивает президент, говоря о том, что какими бы мы не были разными, но Россия — многонациональная страна, и очень важно, чтобы наш народ жил общими проблемами страны, сохраняя при этом все ее многообразие в культурах, языках и традициях. Мы должны ощущать себя как единый российский народ. Особое внимание было уделено тому, что президент, являясь гарантом Конституции, находит время для проведения таких встреч, услышать мнение общественных организаций, специалистов. И, конечно, было бы здорово, если бы такая работа продолжалась бы и на уровне субъектов Российской федерации. Конечно, подобные советы по межнациональным отношениям там созданы, но не всегда они проходят так же системно, как проводит эти встречи президент РФ», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей, член фракции «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

«Одна из важнейших тем, которая прозвучала на встрече — социально-культурная адаптация граждан иностранных государств. Здесь особый аспект был связан с детьми мигрантов. Мы обязательно должны понимать, какой количество детей иностранных граждан находятся у нас в стране, где они получают образование, доступно ли оно для них? Конечно, их надо вовлекать в наши общероссийские культурные традиции. Это темой надо заниматься на уровне федеральных министерств и ведомств, и, конечно, на уровне субъектов федерации. И для этого мы должны активно привлекать к работе их диаспоры, общественные организации Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран», — отметил парламентарий.

«Еще один очень важный аспект — туризм. Это не просто развлечение, это возможность, особенно для нашего молодого поколения, через этнотуризм, через эти инструменты, механизмы, посещая регионы, этнопарки, погрузиться в культуру и традиции других народов. Только так можно, уважая собственную культуру, изучать и уважать культуры других народов. Эта тема очень важна, очень важна, и мы надеемся, что будет отражена в поручениях президента — поддержка бизнеса внутреннего туризма, субъектов, туристических объектов», — завершил свой комментарий Ильдар Гильмутдинов.

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