Отрадное, Ленинградская область, , 20:26 — REGNUM Водолазы обнаружили тело одного из двоих рабочих, которые находились в трюме во время опрокидывания траулера на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного СУ СКР на транспорте.

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружен труп одного из пропавших в трюме — мужчина», — уточили в ведомстве.

Поиски второго пропавшего работника продолжаются.

Напомним, ЧП произошло 30 марта во время испытаний судна на кренование. В результате чего 61-метровый траулер накренился, а затемопрокинулся, но его успели зафиксировать кранами.

По предварительным данным во время происшествия пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, о местонахождении еще двух работников до недавнего времени ничего известно не было.

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