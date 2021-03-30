Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM В Екатеринбурге завершили расследование по фактам угона отечественных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Троих парней (двое из них ранее были судимы) обвиняют в угоне отечественных автомобилей (ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112). «Приметив понравившийся им автомобиль, молодые люди проникали в него, ломали штатную блокировку рулевого колеса, соединяли провода зажигания и уезжали кататься», — считают в СКР. После того как машина «надоедала» молодым людям, они бросали её. Также злоумышленники похищали ценное имущество, находившиеся в салоне.

Граждане обвиняются по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Старшему участнику группы (2001 г.р.) также инкриминируют изнасилование несовершеннолетней.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что обвиняемые ранее задерживались полицейскими за кражи, угоны и порчу автотранспорта. «Однако перспектива привлечения к уголовной ответственности, похоже, мало беспокоила парней, надеявшихся на свою безнаказанность ввиду молодого возраста», — признали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля скорой помощи.

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