Ижевск, , 20:12 — REGNUM В Удмуртии по итогам первого квартала текущего года органы социальной защиты населения приняли 790 заявлений на заключение социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, 256 контрактов заключено по поиску работы, 246 — по преодолению трудной жизненной ситуации, 72 — на развитие индивидуального предприятия и самозанятости.

Напомним, в 2020 году жители республики заключили 3280 социальных контрактов на условиях софинансирования из федерального бюджета. Из этого числа 84% — это семьи с детьми, в том числе 35% многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Демография» в республике финансирование социальных контрактов в 2021 году составит 247,8 млн рублей. Заключить контракт смогут 2,3 тыс. семей республики.

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