Москва, , 20:04 — REGNUM В зону достройки «Северного потока — 2» движется трубоукладчик «Академик Черский», сообщает 30 марта портал MarineTraffic.

Судно движется на северо-запад Балтийского моря. Оно будет проводить укладку труб газопровода на территории Дании. Предположительно, в зону трубоукладочных работ «Академик Черский» придёт завтра, 31 марта.

Напомним, в начале месяца «Академик Черский» прибыл к берегам Калининградской области, где он проходил испытания. Теперь он должен присоединиться к работам по «Северному потоку — 2», которые ведёт трубоукладочная баржа «Фортуна».

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