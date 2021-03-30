Москва, , 19:59 — REGNUM Роспотребнадзор не ожидает третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил 30 марта глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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«Очень быстро растет иммунная прослойка, как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации, поэтому ожидать, что будет ещё какой-то очень большой подъём, не приходится», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил отметил, что число вакцинированных в России нарастает быстрыми темпами, и уже к маю можно ожидать достижения уровня в 60% иммунизированного населения.

«А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается», — сказал Покровский, добавив, что новые случаи заболевания продолжат фиксироваться «но это уже не будет эпидемией».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют говорить о возможности третьей волны эпидемии в стране.

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