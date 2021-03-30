Тюмень, , 19:57 — REGNUM В Тюмени по подозрению в получении взятки от осуждённого задержан бывший заместитель начальника следственного изолятора №1. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, в декабре 2020 года один из заключённых договорился с подозреваемым за взятку о доставке продовольствия без досмотра и составления документов, запрещённых на территории УФСИН.

Бывшего сотрудника УФСИН подозревают по двум эпизодам по ч. 3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере»).